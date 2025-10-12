Ruben Neves segna il primo gol in nazionale con il numero di Diogo Jota | Sarebbe stato felice

Dopo 60 partite Ruben Neves ha segnato il primo gol in Portogallo, indossando il numero 21 di Diogo Jota: ha dedicato il gol al suo migliore amico visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruben Neves segna il primo gol in nazionale con il numero di Diogo Jota: "Sarebbe stato felice" - Dopo 60 partite Ruben Neves ha segnato il primo gol in Portogallo, indossando il numero 21 di Diogo Jota: ha dedicato il gol al suo migliore amico visibilmente ...

Ruben Neves segna col Portogallo e mostra il tatuaggio per Diodo Jota: impossibile non commuoversi - Il gol vittoria in pieno recupero contro l'Irlanda e la dedica all'ex compagno di nazionale, scomparso tragicamente lo scorso 3 luglio

