Ruben Neves segna il primo gol in nazionale con il numero di Diogo Jota | Sarebbe stato felice
Dopo 60 partite Ruben Neves ha segnato il primo gol in Portogallo, indossando il numero 21 di Diogo Jota: ha dedicato il gol al suo migliore amico visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ruben - neves
Ruben Neves si tatua Diogo Jota: il video-ricordo è da brividi
Il Portogallo non ritira il numero di Diogo Jota: Ruben Neves scenderà in campo con la sua maglia
Insinuazioni meschine su Ruben Neves e la moglie di Diogo Jota, la reazione è rabbiosa
?Ruben Neves segna col Portogallo e mostra il tatuaggio per Diogo Jota: impossibile non commuoversi - facebook.com Vai su Facebook
?#RubenNeves segna col Portogallo e mostra il tatuaggio per #DiogoJota: impossibile non commuoversi - X Vai su X
Ruben Neves segna il primo gol in nazionale con il numero di Diogo Jota: “Sarebbe stato felice” - Dopo 60 partite Ruben Neves ha segnato il primo gol in Portogallo, indossando il numero 21 di Diogo Jota: ha dedicato il gol al suo migliore amico visibilmente ... Lo riporta fanpage.it
Ruben Neves segna col Portogallo e mostra il tatuaggio per Diodo Jota: impossibile non commuoversi - Il gol vittoria in pieno recupero contro l'Irlanda e la dedica all'ex compagno di nazionale, scomparso tragicamente lo scorso 3 luglio ... Come scrive msn.com