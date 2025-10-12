Rrahmani verso il forfait anche contro il Torino | quando può tornare

Spazionapoli.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Napoli, l’occhio va alle condizioni di Amir Rrahmani: dando per assodata la sua assenza contro il Torino, spunta la possibile data del rientro del difensore kosovaro. Contro il Torino, per cercare la sesta vittoria sulle prime sette partite del campionato di Serie A. Il Napoli prepara la prossima sfida con questo obiettivo, ben consapevole che già in questo momento è fondamentale non perdere terreno per tenere testa alle inseguitrici. D’altronde, una vittoria garantirebbe la permanenza al primo posto, condiviso attualmente con la Roma a quindici punti, oltre che un’iniezione ulteriore di autostima che non fa mai male. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

rrahmani verso il forfait anche contro il torino quando pu242 tornare

© Spazionapoli.it - Rrahmani verso il forfait anche contro il Torino: quando può tornare

In questa notizia si parla di: rrahmani - verso

Manchester City–Napoli, novità su Meret. Rrahmani verso il forfait

Rrahmani verso il rientro: obiettivo convocazione contro il Pisa

Infortunio Rrahmani, novità sulle sue condizioni: cosa filtra verso il Pisa

Rrahmani, infortunio in nazionale: c'è lesione, quali sfide salta col Napoli - Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Scrive tuttosport.com

Rrahmani, Conceiçao, Serie D e ciclismo: le ultimissime - Il Napoli era in ansia per le condizioni di Rrahmani, obbligato a lasciare il ritiro del Kosovo per un problema muscolare alla coscia destra. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Verso Forfait Contro