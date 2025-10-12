Ronchi serata di musica e solidarietà per Marco Bellotto | 600 partecipanti

Sabato 11 ottobre, l’Area Giovani – Patronato di Ronchi di Villafranca Padovana ha ospitato una festa di beneficenza dedicata a Marco Bellotto, un bambino di 12 anni affetto da una rara malattia dei piccoli vasi con emorragia. L’evento ha richiamato all’incirca 600 persone, unite in una serata di testimonianze, musica, emozioni e solidarietà. La serata è stata presentata da Massimo Martire, noto conduttore di Canale Italia, e ha offerto intrattenimento per tutte le età: musica dal vivo, food truck, gonfiabili per bambini e la presenza di Batman e del suo aiutante, che hanno distribuito gadget ai più piccoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

