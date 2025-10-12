Ronaldo il Fenomeno entra in Kings League | sarà presidente del Mondiale in Brasile
La Kings League alza ancora l’asticella con Ronaldo Il Fenomeno. Nella prossima stagione l’universo creato da Gerard Piqué porterà in campo un nome leggendario: Ronaldo “R9” Nazário guiderà il Mondiale per Nazionali in Brasile 2026, evento cardine di un calendario che si preannuncia densissimo tra coppe, finali europee e nuove regole da spettacolo. Indice. Kings World Cup Nations 2026: date, sede e format. Kings World Cup Nations 2026, i gironi: Italia nel Gruppo C, Lewandowski guida la Polonia. Kings Cup e finale europea a novembre: come cambia la stagione. Nuove regole: matchball, gol doppi e la secret card “rigore per gli avversari”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
