ROMPE IL GHIACCIO! Finalmente Pietro Sighel | prima vittoria in carriera nel World Tour sorpasso all’ultima curva nei 1000 metri!

La stagione olimpica non poteva aprirsi meglio per Pietro Sighel. La stella della nazionale italiana di short track festeggia la prima vittoria in carriera nel World Tour, conquistando un fantastico successo nei 1000 metri nella prima tappa a Montreal. Un fine settimana finora eccellente per il trentino, che ieri era già salito sul podio con il secondo posto nei 500 metri, senza dimenticare che più tardi sarà protagonista anche con la staffetta. Il guizzo del campione quello che ha avuto Sighel nel momento giusto. L’azzurro ha piazzato il sorpasso proprio all’ultima curva nei confronti del sudcoreano Rim Jongun, astro nascente dello short track mondiale e vincitore ieri nei 1500 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

