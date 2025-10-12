Romania-Austria streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026

Domenica 12 ottobre, alle ore 20.45, all’ “Arena Nazionale” di Bucarest, si disputerà il match Romania-Austria, valido per l’ 8.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Romania è terza con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) ed è reduce dall’amichevole vinta contro la Moldavia (2-1). L’Austria, invece, è . Potrebbe interessarti:. A casa tutti bene, streaming gratis Netflix e diretta tv Amazon Prime o Sky? Dove vedere serie tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: romania - austria

