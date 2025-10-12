Romagnano oltre mezzo milione per riqualificare il Parco del ponte medievale

Novaratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco del ponte medievale di Romagnano Sesia sarà riqualificato.La Regione Piemonte ha infatti accolto il progetto di riqualificazione dell'area presentato dal Comune, assegnando un contrinuto di oltre mezzo milione, 589mila euro per la precisione. A questa cifra si aggiungerà anche un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: romagnano - oltre

Fondazione Cdp, oltre mezzo milione di euro a 7 progetti sociali - Da un telecomando speciale per avvicinare gli anziani alle comunicazioni digitali attraverso il televisore di casa a un'app per migliorare l'accoglienza e il supporto ai migranti con traduzioni vocali ... Come scrive ansa.it

Oltre mezzo milione i costi della pandemia - Hanno superato il mezzo milione di euro i costi della pandemia per l’Asp della Romagna faentina, che gestisce case di riposo a Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e Fognano. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Romagnano Oltre Mezzo Milione