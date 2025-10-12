Roma Spalletti | Mai litigato con Totti dissi alla società che loro dovevano gestire la storia

Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo periodo alla Roma e del rapporto con Francesco Totti. A margine del Festival dello Sport a Trento, l'ex CT della Nazionale ha risposto ad alcune domande sulla storica bandiera giallorossa: " Il problema era che in quel contesto di amore spropositato, sfrenato, impossibile da credere, nessuno lo ha aiutato nella percezione delle cose. lo con lui ho avuto sempre un rapporto bello. Quello che gli si diceva intorno a me andava meno bene, ma sul calciatore. era incredibile. Nessuno di voi purtroppo ha visto cosa ha fatto negli allenamenti, cose ancora più incredibili delle tante che ha fatto in campo.

