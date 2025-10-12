Roma maxi sequestro da 1,5 milioni | colpito il broker della manodopera legato alla Banda della Magliana

Roma, 12 ottobre 2025 – Un nuovo duro colpo ai patrimoni illeciti della criminalità romana. La Divisione Anticrimine della Questura di Roma, su disposizione del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, ha eseguito un sequestro di beni da 1,5 milioni di euro nei confronti di un 41enne romano, considerato un vero e proprio broker della manodopera, già noto per traffici di droga nella zona dell’Albuccione a Guidonia Montecelio. L’uomo, che in passato aveva già subito una confisca di prevenzione, era riuscito a rientrare negli affari attraverso una società romana attiva nell’intermediazione tra grande distribuzione e produttori agroalimentari, apparentemente legale ma in realtà utilizzata per reinvestire proventi di origine illecita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it