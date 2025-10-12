Roma l' Aventino ostaggio dei cortei Pro Pal | Basta degrado
La testa dei grandi cortei di Roma si forma qui, a piazzale Ostiense, e si snoda lungo il viale che cintura il colle da cui prende il nome: Aventino. Il quartiere delle basiliche romane negli ultimi weekend è stato ostaggio delle manifestazioni Pro Pal che nel migliore dei casi lasciano dietro di loro muri e saracinesche imbrattate. Quello dell'11-12 ottobre è il primo fine settimana senza che i commercianti siano costretti a chiudere le attività in anticipo e tirano un sospiro di sollievo. I residenti della zona compresa tra via di San Saba, viale Aventino e piazzale Ostiense dicono basta al degrado e ai pesanti problemi creati dai ripetuti passaggi di migliaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
