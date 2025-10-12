Roma Inter Lautaro vuole esserci! Il capitano nerazzurro pronto agli straordinari per una maglia da titolare

Inter News 24 Roma Inter, Lautaro pronto agli straordinari pur di esserci. Il capitano nerazzurro nonostante il lungo viaggio e l'amichevole con l'Argentina non si arrende. La notte tra martedì e mercoledì, Lautaro Martínez scenderà in campo con l' Argentina nell'amichevole contro Portorico, ma non tornerà in Italia prima del tardo pomeriggio di mercoledì, a soli tre giorni dalla sfida cruciale contro la Roma. Il Toro ha già giocato tutta la partita contro il Venezuela venerdì scorso, ma la sua determinazione non conosce limiti. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Lautaro vuole essere assolutamente presente nella partita di domenica, consapevole dell'importanza che ha per l'Inter e del suo ruolo centrale nel gruppo di Cristian Chivu.

Inter, Chivu trema: Lautaro spremuto, Bisseck sul piede di guerra, spauracchio Roma - Senza Thuram e con il Toro che arriva in extremis e stanco, la capolista agguerrita e il difensore che vuole andare via: che succede ... Riporta tuttosport.com

Verso Roma-inter, Thuram verso il forfait. Lautaro brilla a Miami - Lo staff medico dei nerazzurri non vuole rischiare il centravanti francese, out dalla sfida di Champions League con lo Slavia Praga ... Come scrive ilromanista.eu