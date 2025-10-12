Roma Ferguson | Difficile dire di no a questo club è molto più grande di quanto pensassi

Evan Ferguson è attualmente impegnati con l’Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, prima di tornare a disposizione della Roma per le prossime sfide tra Serie A e Europa League. Ai microfoni del portale irlandese RTE Sport, l’ex attaccante del Brighton ha parlato del suo trasferimento in giallorosso: “ La fine della scorsa stagione è stata difficile. Dopo 4-5 anni in Inghilterra volevo provare qualcosa di nuovo, è arrivata la Roma ed è difficile dire no a un club del genere. Sapevo che la Roma era un grande club. Ma poi, quando ci sono arrivato, mi sono reso conto che è molto più grande di quanto pensassi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

