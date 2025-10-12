Roma Capitale premiata come Best City per il sostegno al cibo locale

Roma Capitale è stata riconosciuta come migliore città a sostegno del cibo locale, ottenendo il premio “Best City” nell’ambito della World Farmers Markets Coalition. Un risultato che conferma l’impegno della città nel valorizzare le eccellenze agricole del territorio e promuovere politiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma Capitale premiata agli NC Digital Awards come migliore città nella comunicazione digitale - Dal restyling del sito istituzionale ai canali social, passando per il canale WhatsApp con oltre 280mila iscritti. Come scrive romatoday.it

Comunicazione digitale: Roma vince il Best Digital City. Premiati Cecilia Del Guercio e Pierluca Tagariello - Per “l’importante lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito della comunicazione digitale multichannel”, assegnato da una giuria composta da oltre 50 grandi aziende Roma Capitale premiata ... Si legge su affaritaliani.it

