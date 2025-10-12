Rogo in una ditta orafa a San Zeno | danni ai macchinari morto il gatto del titolare

Arezzonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione questa mattina, domenica 12 ottobre, nella zona industriale di San Zeno, alle porte di Arezzo, dove un incendio ha interessato una piccola fabbrica orafa. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dello stabilimento, generando molto fumo.Intervento dei vigili del fuocoSul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rogo - ditta

rogo ditta orafa sanDitta orafa in fiamme, vigili del fuoco spengono il rogo e trovano un gatto morto asfissiato - Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, domenica 12 ottobre, nella zona industriale. Segnala corrierediarezzo.it

rogo ditta orafa sanIncendio in una fabbrica orafa, trovato un gatto morto per i fumi del rogo - Molti i danni provocati dal fumo all’interno della ditta nell’Aretino, ma nessun problema strutturale. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rogo Ditta Orafa San