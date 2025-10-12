Rogo in casa | ipotesi gesto doloso Morti padre madre e figlio

CORNAREDO (Milano) La pista che seguono gli investigatori è quella di un gesto volontario. L’incendio in una palazzina di Cornaredo, alle porte di Milano, che ha provocato tre vittime, non sarebbe quindi un incidente. Sin qui le ipotesi, quello che è certo è che nella camera da letto di Carlo Laria, 55 anni, morto assieme agli anziani genitori, in base ai primi rilievi del Nucleo Investigativo Regionale dei vigili del fuoco, è emersa una sostanza accelerante definita ’anomala’ rispetto al contesto dove si trovava il cadavere. Il rogo è divampato intorno alle tre, nella notte tra venerdì e sabato, al primo piano della palazzina al civico 5 di via Fratelli Cairoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

