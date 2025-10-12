Roei Shalev sopravvissuto al 7 ottobre si suicida il padre | La salute mentale dei superstiti è emergenza nazionale

Ronen Shalev chiede allo Stato di intervenire: "Quattromila famiglie distrutte, serve un sistema di supporto professionale".

Sopravvissuto al Nova, Roei Shalev muore a 29 anni

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto» - La fidanzata, Mapal Adam, era stata uccisa da Hamas al rave Supernova, insieme alla sua migliore amica, Hilly. Da msn.com

