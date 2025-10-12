Roei Shalev sopravvissuto al 7 ottobre si suicida il padre | La salute mentale dei superstiti è emergenza nazionale

Tgcom24.mediaset.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ronen Shalev chiede allo Stato di intervenire: "Quattromila famiglie distrutte, serve un sistema di supporto professionale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roei shalev sopravvissuto al 7 ottobre si suicida il padre la salute mentale dei superstiti 232 emergenza nazionale

© Tgcom24.mediaset.it - Roei Shalev sopravvissuto al 7 ottobre si suicida, il padre: "La salute mentale dei superstiti è emergenza nazionale"

In questa notizia si parla di: roei - shalev

Sopravvissuto al Nova, Roei Shalev muore a 29 anni

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto»

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto» - La fidanzata, Mapal Adam, era stata uccisa da Hamas al rave Supernova, insieme alla sua migliore amica, Hilly. Da msn.com

roei shalev sopravvissuto 7Israele: suicida un sopravvissuto del Nova, 'tutto è morto' - Roei Shalev, sopravvissuto alla strage del Nova Festival, si è tolto la vita due anni dopo, lasciando questo messaggio. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roei Shalev Sopravvissuto 7