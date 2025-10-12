Le gite ad Auschwitz? Promosse per “ribadire che l'antisemitismo era solo una questione legata al fascismo”. Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella non le manda a dire alla Sinistra. L'intervento al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato dall'Ucei presso il Cnel a Roma, ha sollevato un polverone politico. “Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un'esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente”, ha affermato, sottolineando come in Italia non si sia ancora affrontato a fondo il problema dell'antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roccella va all'attacco: "La Sinistra strizza l'occhio ad Hamas ma l'antisemitismo è solo fascista"