Roccella | Le gite ad Auschwitz servono per dire che l’antisemitismo è solo fascista Segre | Stento a crederci
La ministra: «Gli studenti Pro pal sono inconsapevoli ma non innocenti». Liliana Segre: «La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi». 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: roccella - gite
Roccella: “Antisemitismo non legato solo al fascismo. Gite ad Auschwitz servite a cosa?”
Antisemitismo, la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz: “Utili solo a incolpare il fascismo”
“Gite ad Auschwitz servono a dire che antisemitismo è solo colpa del fascismo”: le assurde accuse di Roccella
Segre contro le dichiarazioni di Roccella: "La verità fa male solo a chi ha scheletri nell'armadio. Come fa a parlare di "gite" ad Auschwitz?" - facebook.com Vai su Facebook
Una ministra che pronuncia affermazioni deliranti, diseducative e revisioniste come quelle di #Roccella sulle “gite ad Auschwitz” (sic) dovrebbe essere invitata a dimettersi. Dimostra di non avere alcun rispetto per i valori su cui si fonda la nostra democrazia e, - X Vai su X
La ministra Roccella contro le gite ad Auschwitz: «Servono a dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo» - La reazione del Pd: «Quelle gite servono a mantenere la memoria, le leggi razziali furono emanate dal fascismo». Come scrive msn.com
La provocazione della ministra Roccella: "Le gite scolastiche ad Auschwitz servono a dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo" - "Io penso che il problema oggi sia fare i conti con il nostro antisemitismo; fare i conti con il nostro passato senza illuderci che tutto sia confinato ... Da affaritaliani.it