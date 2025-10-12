Roccella | Gite ad Auschwitz un modo per ribadire che antisemitismo era questione fascista e basta

(Adnkronos) – "Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state davvero gite? A che cosa sono servite? Secondo me sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano effettivamente all'inverso. Servivano a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo. Le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roccella - gite

Roccella: “Antisemitismo non legato solo al fascismo. Gite ad Auschwitz servite a cosa?”

Antisemitismo, la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz: “Utili solo a incolpare il fascismo”

“Gite ad Auschwitz servono a dire che antisemitismo è solo colpa del fascismo”: le assurde accuse di Roccella

"Le gite scolastiche ad Auschwitz hanno collocato il fenomeno in un’area politica precisa”. Verducci (Pd): “Parole deliranti e vergognose”. - X Vai su X

Comitato Festa Maria Ss Addolorata -Roccella Ionica - facebook.com Vai su Facebook

Roccella: “Gite ad Auschwitz un modo per ribadire che antisemitismo era questione fascista e basta” - Secondo me sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano effettivamen ... Segnala cn24tv.it

Roccella: «L’antisemitismo non riguarda solo il fascismo. Le gite ad Auschwitz strumentali» - Per la ministra della Famiglia, a un evento organizzato al Cnel, le visite scolastiche al campo di concentramento «sono state incoraggiate e valorizzate come modo per ripetere che l’antisemitismo era ... Da editorialedomani.it