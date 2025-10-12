Roccella | Gite ad Auschwitz per dire che antisemitismo era solo fascista | è polemica

È polemica sulle nuove parole della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, intervenuta al convegno dell’Ucei ‘La storia stravolta e il futuro da costruire’. L’esponente del governo ha affermato che dalla politica sarebbero state “incoraggiate e valorizzate” le visite scolastiche al campo di concentramento nazista di Auschwitz allo scopo di trasmettere l’idea che l’antisemitismo fosse solo una questione legata al fascismo. Ecco le sue parole. Cosa ha detto Roccella. “ Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite? Sono servite, secondo me – e sono state incoraggiate e valorizzate – perché servivano effettivamente all’inverso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

