Roccella critica le gite ad Aushwitz | Sono utili solo a dire che l’antisemitismo è legato al fascismo

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tutte le gite scolastiche a Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite?", si è chiesta la ministra nel corso del convegno, per poi sostenere che dal suo punto di vista questi viaggi sarebbero serviti "a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

