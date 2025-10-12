Roccella critica le gite ad Aushwitz | Sono utili solo a dire che l’antisemitismo è legato al fascismo

"Tutte le gite scolastiche a Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite?", si è chiesta la ministra nel corso del convegno, per poi sostenere che dal suo punto di vista questi viaggi sarebbero serviti "a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roccella critica le gite ad Aushwitz: “Sono utili solo a dire che l’antisemitismo è legato al fascismo”

Roccella: “Gite ad Auschwitz un modo per ribadire che antisemitismo era questione fascista e basta” - Secondo me sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano effettivamen ... Riporta pianetagenoa1893.net

La ministra Roccella contro le gite ad Auschwitz: «Servono a dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo» - La reazione del Pd: «Quelle gite servono a mantenere la memoria, le leggi razziali furono emanate dal fascismo». Secondo msn.com