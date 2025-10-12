Roccella contro università e gite ad Auschwitz | A cosa sono servite? A dire che l’antisemitismo era solo fascismo Poi l’attacco agli atenei | Luoghi di non-riflessione

«L’antisemitismo ha trovato nell’ultima fase del conflitto israelo-palestinese una giustificazione per riemergere ed essere rilegittimato. Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un’esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente. Non si è fatto i conti fino in fondo con l’antisemitismo nel nostro Paese». Così la ministra alla Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, al convegno dell’Ucei “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato al Cnel di Roma. Roccella: «Gite ad Auschwitz usate per insegnare solo il fascismo». 🔗 Leggi su Open.online