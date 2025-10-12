Roccella Auschwitz polemica politica | Servono a dire che l’antisemitismo appartiene solo al fascismo Segre | Come si fa a chiamarle gite?

Roccella Auschwitz: bufera dopo le parole della ministra. Nuova polemica politica attorno a Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, dopo alcune affermazioni rilasciate sulle visite scolastiche ai campi di sterminio. Durante un intervento pubblico, la ministra ha sostenuto che le “gite ad Auschwitz servono solo a dire che l’antisemitismo appartiene esclusivamente al fascismo”, una frase che ha immediatamente sollevato forti critiche. Le parole della ministra hanno infatti suscitato reazioni indignate da parte del mondo politico, culturale e istituzionale, che hanno interpretato l’espressione come una banalizzazione della memoria della Shoah e del valore educativo delle visite nei luoghi della deportazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

