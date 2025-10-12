Roccella attacca | Strizza l' occhio ad Hamas ma l' antisemitismo solo fascista

Le gite ad Auschwitz? Promosse per “ribadire che l'antisemitismo era solo una questione legata al fascismo”. Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella non le manda a dire alla Sinistra. L'intervento al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato dall'Ucei presso il Cnel a Roma, ha sollevato un polverone politico. “Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un'esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente”, ha affermato, sottolineando come in Italia non si sia ancora affrontato a fondo il problema dell'antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

