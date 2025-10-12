Roccella | Antisemitismo non legato solo al fascismo Gite ad Auschwitz servite a cosa?

Per la titolare del ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità: “bisogna trovare altri luoghi”. E attacca gli studenti: “non c’è mai stata una manifestazione per gli ostaggi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Roccella: “Antisemitismo non legato solo al fascismo. Gite ad Auschwitz servite a cosa?”

In questa notizia si parla di: roccella - antisemitismo

La ministra Roccella: “L’antisemitismo non riguarda solo il fascismo” - La ministra: “Le gite ad Auschwitz hanno collocato il fenomeno in un’area politica precisa”. Come scrive dire.it

"L'Italia non ha fatto i conti con l'antisemitismo". Eugenia Roccella se la prende con scuole e università - Secondo la ministra della Famiglia "le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per continuare a dire che l'antisemitismo era una questione ... Si legge su huffingtonpost.it