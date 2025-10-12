Roberto Saviano al Festival dello Sport | La solitudine? Si vince parlando di Napoli di Maradona e di vita

"> Come riporta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Roberto Saviano si è raccontato in un intenso monologo durante il Festival dello Sport di Trento, sul palco dell’Auditorium Santa Chiara. Il tema, «la solitudine», è diventato il punto di partenza per un viaggio tra ricordi, emozioni e calcio. «La solitudine è l’assenza di testimoni nella vita, la sofferenza di non poter condividere emozioni» – ha detto Saviano – «ma sul palco si trasforma nel piacere di ascoltare il respiro della gente, di coglierne le reazioni, di annusarli». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

