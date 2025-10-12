Rita Rusic | Ho vissuto in un campo profughi sono ripartita da zero dopo il divorzio con Vittorio Cecchi Gori Oggi ho un compagno 30 anni più giovane di me

Leggo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Da piccola ho vissuto in un campo profughi insieme a mia sorella. Senza il suo sostegno non sarei la donna che sono oggi». Rita Rusic si racconta senza filtri davanti a Mara Venier. 🔗 Leggi su Leggo.it

rita rusic ho vissuto in un campo profughi sono ripartita da zero dopo il divorzio con vittorio cecchi gori oggi ho un compagno 30 anni pi249 giovane di me

© Leggo.it - Rita Rusic: «Ho vissuto in un campo profughi, sono ripartita da zero dopo il divorzio con Vittorio Cecchi Gori. Oggi ho un compagno 30 anni più giovane di me»

In questa notizia si parla di: rita - rusic

Rita Rusic: “Tradita da Cecchi Gori quando ero incinta. Oggi, il sesso mi mantiene giovane”

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»

Rita Rusic, la verità sulla separazione con Cecchi Gori: “Mi hanno punita, rancore e dolore”

rita rusic ho vissutoRita Rusic: «Ho vissuto in un campo profughi, sono ripartita da zero dopo il divorzio con Vittorio Cecchi Gori. Oggi ho un compagno 30 anni più giovane di me» - «Da piccola ho vissuto in un campo profughi insieme a mia sorella. Come scrive leggo.it

rita rusic ho vissutoRita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Rottura dolorosa, il tradimento…”/ “Felice con il mio nuovo compagno” - Rita Rusic, dall’infanzia difficile alla separazione da Vittorio Cecchi Gori: le parole dell’attrice a Domenica In. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Rita Rusic Ho Vissuto