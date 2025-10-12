Rita Rusic | Ho vissuto in un campo profughi sono ripartita da zero dopo il divorzio con Vittorio Cecchi Gori Oggi ho un compagno 30 anni più giovane di me

«Da piccola ho vissuto in un campo profughi insieme a mia sorella. Senza il suo sostegno non sarei la donna che sono oggi». Rita Rusic si racconta senza filtri davanti a Mara Venier. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rita Rusic: «Ho vissuto in un campo profughi, sono ripartita da zero dopo il divorzio con Vittorio Cecchi Gori. Oggi ho un compagno 30 anni più giovane di me»

In questa notizia si parla di: rita - rusic

Rita Rusic: “Tradita da Cecchi Gori quando ero incinta. Oggi, il sesso mi mantiene giovane”

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»

Rita Rusic, la verità sulla separazione con Cecchi Gori: “Mi hanno punita, rancore e dolore”

#DomenicaIn 12/10 alle 14 #Rai1 Condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno Teo Mammucari ed Enzo Miccio Tra gli ospiti: Evelina Sgarbi Enrico Montesano Rita Rusic Talk su Sgarbi e poi Teo Mammucari in un momento magico con il Mago Silvan En - X Vai su X

?Io, tu e…l’amore ? Siamo negli anni’80… Rita Rusic con il marito Vittorio Cecchi Gori.? Vai su Facebook

Rita Rusic: «Ho vissuto in un campo profughi, sono ripartita da zero dopo il divorzio con Vittorio Cecchi Gori. Oggi ho un compagno 30 anni più giovane di me» - «Da piccola ho vissuto in un campo profughi insieme a mia sorella. Come scrive leggo.it

Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Rottura dolorosa, il tradimento…”/ “Felice con il mio nuovo compagno” - Rita Rusic, dall’infanzia difficile alla separazione da Vittorio Cecchi Gori: le parole dell’attrice a Domenica In. ilsussidiario.net scrive