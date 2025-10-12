Risse in centro e tensione nei luoghi della movida Indaga la Polizia VIDEO

La tarda serata di ieri, sabato 11 ottobre, è stata purtroppo contraddistinta da alcuni episodi violenti in centro storico. Uno di questi è anche stato ripreso e postato online sui canali di 'Welcome to favelas'. Il video mostra la fase conclusiva di una rissa che si è verificata in via Scarpa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: risse - centro

Risse, spaccio di droga e minacce. A due passi dal centro scoppia la protesta: “Siamo esausti, non ce la facciamo più”

Piccola criminalità e maxi risse. Street Tutor nel centro storico

Risse in centro e schiamazzi di notte: la denuncia di Lega Galliate

Risse, minacce e vandalismi in centro: 8 misure a carico di 4 ragazzi a Pesaro - facebook.com Vai su Facebook

Tenta di fermare un pestaggio, ucciso in centro a Palermo. Fermato il presunto omicida - La vittima è un ventunenne, l'omicidio nel pieno centro della città. Scrive ansa.it

Risse, violenza e accoltellamenti: così Bari in centro è diventata il far west. Otto episodi in una settimana - Otto episodi di violenza, tra risse, accoltellamenti e disordini, in una settimana. Come scrive quotidianodipuglia.it