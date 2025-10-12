Rissa notturna per strada 30enne finisce in ospedale con una caviglia fratturata

Perugiatoday.it | 12 ott 2025

Un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due, nel corsodi una rissa che si è verificata una rissa in via Luigi Manna, nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte. Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque persone sono state coinvolte in un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

