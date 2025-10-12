Rissa notturna per strada 30enne finisce in ospedale con una caviglia fratturata
Un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due, nel corsodi una rissa che si è verificata una rissa in via Luigi Manna, nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte. Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque persone sono state coinvolte in un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - notturna
Spaccata notturna e rissa per strada, intervengono le forze dell'ordine
Pomigliano, serbo ucciso a calci e pugni durante una rissa notturna. La vittima aveva 51 anni
Rissa notturna ad Ariano Irpino: Carabinieri individuano e denunciano tre persone
Rissa notturna per strada, 30enne finisce in ospedale con una caviglia fratturata https://ift.tt/qT9j5Aa https://ift.tt/O3r5BL4 - X Vai su X
Rissa notturna in centro a Tradate, cittadini preoccupati chiamano i Carabinieri per venti minuti. Vai su Facebook
Perugia, rissa in strada, grave un 30enne. Quattro in fuga - L’allarme scatta intorno alle due di notte: ci sono almeno cinque persone che si stanno picchiando in mezzo alla strada. ilmessaggero.it scrive
Prato, rissa furibonda in strada. Due gruppi si affrontano a pugni e bastonate - Prato, 25 agosto 2025 – Ancora una rissa in pieno giorno, ancora il problema sicurezza in primo piano. Da lanazione.it