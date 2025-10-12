Rissa in autostrada colpiti da Daspo ultras del Venezia e del Padova

Non potranno assistere a manifestazioni sportive per un minimo di due anni a un massimo di otto i tifosi del Venezia calcio e del Padova, che nel luglio scorso presero parte a un rissa in un'area di servizio dell'A27 nella zona del coneglianese. Nei loro confronti la questura di Treviso ha emesso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

