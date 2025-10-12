Rissa e coltelli in Montagnola | tre feriti

Violenza al parco della Montagnola. Intorno alle ore 18 di ieri, sabato 11 ottobre, una violenta rissa che avrebbe coinvolto diverse persone. L'allarme è scattato, poco dopo, quando al 113 è giunta la segnalazione. Le volanti della polizia sono intervenute sul posto e gli agenti hanno individuare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

rissa coltelli montagnola treRissa in Montagnola, tre in ospedale con ferite da taglio - Intorno alle ore 18:30 di sabato 11 ottobre è giunta segnalazione di una rissa nel parco della Montagnola. Si legge su rainews.it

rissa coltelli montagnola treSangue in Montagnola, rissa a colpi di machete: 3 feriti in ospedale -  Dagli spintoni ai fendenti: gruppo di stranieri semina il panico nel parco. Secondo msn.com

