Rissa davanti a scuola spuntano i coltelli Tre studenti feriti c’è anche una ragazza

Tre studenti feriti a coltellate davanti a una scuola: è successo ieri in pieno centro a Forlì, di fronte all’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’, dove la violenza è esplosa tra i ragazzi che attendevano l’apertura dei cancelli. A un certo punto – pare per futili motivi – è spuntato un coltello. I ragazzi coinvolti sono tre: tutti minorenni, 17 anni circa, con "ferite d’arma da taglio", stando a quanto riferisce la Questura di Forlì. Tra i feriti anche la fidanzatina di uno di questi, tagliatasi benché in maniera lieve nel tentativo di frapporsi tra i due contendenti. Lo scenario, nonostante i numerosi giovanissimi testimoni, complice il caos di quei momenti, sembra piuttosto confuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

