Risanamento nei prossimi giorni giù altre 150 baracche

Messinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da largo Diogene al rione Taormina, passando per il rione Ariella e via delle Mura. Nelle prossime settimane, la Struttura commissariale al risanamento delle baraccopoli di Messina, guidata dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, avvierà nuovi cantieri in città per recuperare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: risanamento - prossimi

Meteo: Prossimi Giorni, l'Estate si chiude con un'ondata di Caldo, poi sarà Autunno - A far notizia, nei prossimi giorni, saranno soprattutto le temperature, destinate a salire su valori molto elevati per il periodo, ben al di sopra delle medie stagionali, con punte fino a 35°C al Sud. ilmeteo.it scrive

Meteo: Prossimi Giorni, Caldo! Eclatante ritorno dell'anticiclone africano, ecco quanto durerà - Nei prossimi giorni tutto il nostro Paese sentirà gli effetti di un eclatante ritorno dell'anticiclone africano che ci terrà compagnia per un bel po'. Come scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Risanamento Prossimi Giorni Gi249