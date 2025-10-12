Risanamento nei prossimi giorni giù altre 150 baracche
Da largo Diogene al rione Taormina, passando per il rione Ariella e via delle Mura. Nelle prossime settimane, la Struttura commissariale al risanamento delle baraccopoli di Messina, guidata dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, avvierà nuovi cantieri in città per recuperare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: risanamento - prossimi
MessinaToday on X: "Risanamento, nei prossimi giorni giù altre 150 baracche https://t.co/IdjpZK6fC7 https://t.co/RFLFAp5IFq" - X Vai su X
ECCO LE VARIE TAPPE DEL RISANAMENTO DELLA GIULIANOVA PATRIMONIO , RISCOPERTO ANCHE L'IMPIANTO DI TIRO AL PIATTELLO E’ riuscito a dare una destinazione perfino all’impianto di tiro al piattello dimenticato da tutti e sommerso dalle erb Vai su Facebook
Meteo: Prossimi Giorni, l'Estate si chiude con un'ondata di Caldo, poi sarà Autunno - A far notizia, nei prossimi giorni, saranno soprattutto le temperature, destinate a salire su valori molto elevati per il periodo, ben al di sopra delle medie stagionali, con punte fino a 35°C al Sud. ilmeteo.it scrive
Meteo: Prossimi Giorni, Caldo! Eclatante ritorno dell'anticiclone africano, ecco quanto durerà - Nei prossimi giorni tutto il nostro Paese sentirà gli effetti di un eclatante ritorno dell'anticiclone africano che ci terrà compagnia per un bel po'. Come scrive ilmeteo.it