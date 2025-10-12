Riportare le famiglie sugli spalti ecco come
Per decenni, andare allo stadio è stato un rito collettivo. La domenica, famiglie intere si riunivano sugli spalti per condividere la passione sportiva, per tifare la squadra del cuore. I prezzi accessibili dei biglietti rendevano l’esperienza aperta a tutti, senza barriere economiche. L’evento sportivo era popolare nel senso più autentico del termine: luogo d’incontro tra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: riportare - famiglie
#10ottobre2025 «Sa che cosa unisce i venezuelani? Riportare i figli a casa. Il sistema ha espulso quasi il 30% della popolazione, qui non c’è una sola famiglia unita. Le persone mi supplicavano: “María Corina, riportami i miei figli”. Il Paese ha bisogno di prot - facebook.com Vai su Facebook
«Sa che cosa unisce i venezuelani? Riportare i figli a casa. Il sistema ha espulso quasi il 30% della popolazione, qui non c’è una sola famiglia unita. Le persone mi supplicavano: “María Corina, riportami i miei figli”. Il Paese ha bisogno di protezione e compre - X Vai su X