Ripavimentazione dei marciapiedi per garantire maggiore sicurezza c' è il senso unico

Inizieranno lunedì 13 ottobre i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la manutenzione dei marciapiedi su entrambi i lati di via Arianuova, da via Belvedere a via Boiardo. I lavori sono tesi al ripristino delle condizioni di sicurezza e consentiranno il rifacimento di tutto il manto d'usura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Al via la ripavimentazione dei marciapiedi in un tratto di via Arianuova a Ferrara

Sopralluogo in Viale di Tor di Quinto, nel Municipio XV, dove è in corso la riqualificazione della strada. Si tratta di un cantiere particolarmente impegnativo, sia per la varietà delle lavorazioni – strada, marciapiedi, parcheggi e rete di smaltimento delle acque

Via Roma a Genova, in Comune si lavora a un piano di restyling: via le auto, ok a bus e bici. Marciapiedi più grandi - Genova – Piste ciclabili, marciapiedi più larghi, pavimentazione rinnovata, manto stradale rifatto con un materiale diverso dall'attuale nastro d'asfalto nella carreggiata centrale, che sarà più ...

Restyling di via Manzoni al via, nuova pavimentazione e marciapiedi più larghi - Più che una passeggiata è una gimkana tra ostacoli umani, discese e risalite dal marciapiede, segnaletica invadente e due ruote spesso parcheggiate in spazi microscopici.