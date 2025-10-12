di Giovanni Barcheri Mentre San Francesco diviene patrono nazionale, si approva la caccia ai fringuelli sui valichi alpini; ma già da tempo il nuovo dogma confezionato per le masse è solo quello del profitto: l’Ue vieta i pesticidi pericolosi ma ne esporta il doppio rispetto a 7 anni fa e in pianura padana si finge il “green” con la pioppicoltura intensiva nelle aree demaniali lungo i fiumi unicamente per le filiere del legname, sottraendo ancora più spazi vitali alla biodiversità laddove essa trova gli ultimi rifugi. Da circa mezzo secolo con le lucciole iniziavano già a scomparire tutti gli altri insetti (farfalle diurne, falene, bombi), flora spontanea e piccoli vertebrati (rane, tritoni, bisce d’acqua, pipistrelli ecc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Riparte la caccia ai fringuelli e si estinguono sempre più insetti: servirebbe un approccio più biocentrico