Riparte il corso gratuito per diventare professionisti digitali per la cultura

Modenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formare nuove figure professionali in grado di coniugare competenze digitali e creatività per valorizzare il patrimonio artistico e culturale.È questo l’obiettivo del corso Ifts “Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale”, promosso da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - corso

Il Montevarchi riparte. Livi: "Inizia un nuovo corso"

Mirandola e Area Nord, riparte il corso gratuito di autodifesa femminile

Bergamo, riparte il corso gratuito di difesa personale per donne - Video

Riparte il corso gratuito per diventare professionisti digitali per la cultura - Quarta edizione del progetto promosso da ForModena nell’ambito di Modena Città Creativa Unesco per le Media Arts. Lo riporta modenatoday.it

Corso gratuito per diventare arbitro - Iscriviti al corso gratuito rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Riparte Corso Gratuito Diventare