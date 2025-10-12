Rinderknech in lacrime si accascia durante il discorso di Vacherot | Abbiamo bisogno di aiuto

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emozioni e lacrime a Shanghai: Vacherot batte il cugino Rinderknech nella finale più commovente dell’anno, tra abbracci, crampi e parole d’amore in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

