Rimini Lepri firma il blitz a Perugia Brutto scherzo all’ex Braglia
Perugia 0 Rimini 1 (4-2-3-1): Gemello; Calapai (15’ st Giraudo), Tozzuolo, Nwanege, Megelaitis; Giunti, Terrnava (8’ st Bartolomei); Manzari (23’ st Tumbarello), Kanoute, Matos; Ogunseye (15’ st Montevago). A disp.: Moro, Vinti, Yabre, Rondolini, Joselito, Broh, Torrasi, Calzoni, Brunori, Ciani. All.: Braglia. RIMINI (3-5-2) Vitali; Lepri, Bassoli (12’ st Bellodi), Longobardi; Moray, Leoncini (34’ st Asmussen), De Vitis (7’ st Fiorini), Piccoli, Falasco (34’ st Petta); Capac (7’ st Boli), D’Agostini. A disp.: Gagliano, De Luca, Contaldo, Lopes, Madonna, Rubino. All.: D’Alesio. Arbitro: Mario Picardi di Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio, colpo del Rimini a Perugia: decisivo Lepri nel primo tempo
SERIE C Altra vittoria per il Rimini Football Club che passa al "Curi" di A.C. Perugia e si porta a -2 in classifica (sono 12 i punti di penalizzazione). Decide il gol del capitano Tomas Lepri nel primo tempo.
