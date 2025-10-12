Rimini Lepri firma il blitz a Perugia Brutto scherzo all’ex Braglia

12 ott 2025

Perugia 0 Rimini 1 (4-2-3-1): Gemello; Calapai (15’ st Giraudo), Tozzuolo, Nwanege, Megelaitis; Giunti, Terrnava (8’ st Bartolomei); Manzari (23’ st Tumbarello), Kanoute, Matos; Ogunseye (15’ st Montevago). A disp.: Moro, Vinti, Yabre, Rondolini, Joselito, Broh, Torrasi, Calzoni, Brunori, Ciani. All.: Braglia. RIMINI (3-5-2) Vitali; Lepri, Bassoli (12’ st Bellodi), Longobardi; Moray, Leoncini (34’ st Asmussen), De Vitis (7’ st Fiorini), Piccoli, Falasco (34’ st Petta); Capac (7’ st Boli), D’Agostini. A disp.: Gagliano, De Luca, Contaldo, Lopes, Madonna, Rubino. All.: D’Alesio. Arbitro: Mario Picardi di Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

