Rilascio ostaggi | Hamas libera 48 prigionieri Israele ne trasferisce 2.000

Rilascio ostaggi confermato da Hamas: scambio previsto all’alba, supervisionato da truppe USA. Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo 735 giorni di prigionia, Hamas si prepara a rilasciare i 20 ostaggi israeliani ancora vivi, detenuti nella Striscia di Gaza. Lunedì mattina, secondo quanto dichiarato dal funzionario Osama Hamdan, inizierà ufficialmente lo scambio di prigionieri previsto dall’accordo firmato nei giorni scorsi. In cambio, Israele libererà circa 2.000 detenuti palestinesi, tra cui 250 condannati all’ergastolo. Il rilascio ostaggi rappresenta il fulcro della prima fase di un’intesa diplomatica che potrebbe segnare una svolta storica nel conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Rilascio ostaggi: Hamas libera 48 prigionieri, Israele ne trasferisce 2.000

In questa notizia si parla di: rilascio - ostaggi

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

Gaza, Sa’ar chiede rilascio immediato ostaggi: “Vergognoso silenzio dei media internazionali”

Una flottiglia israeliana al largo di Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi

#PaceGaza, Hamas garantisce rilascio ostaggi domani mattina. Via libera aiuti Onu - X Vai su X

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Secondo una fonte della Cnn, il rilascio degli ostaggi israeliani potrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì Vai su Facebook

Hamas ha detto quando inizierà a liberare gli ostaggi - Un funzionario di Hamas ha riferito che gli ostaggi israeliani saranno liberati a partire dalla mattina di lunedì 13 ottobre 2025. Da lettera43.it

Accordo Israele-Hamas, accelerazione sul rilascio ostaggi: scambio al via dal lunedì mattina - Secondo quanto dichiarato da Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, il rilascio dei 48 ostaggi israeliani inizierà lunedì mattina. Riporta newsmondo.it