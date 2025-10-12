Rifiuti in strada | i vigili urbani identificano gli incivili
Controlli da parte degli agenti del comando di polizia municipale sull'intero territorio comunale di Francolise. Ciò ha permesso di accertare numerosi episodi di sversamento illecito dei rifiuti. Immediatamente sono state attivate operazioni di accertamento per risalire all'identità dei presunti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Vessano, rifiuti sparsi per strada: avviata la sanificazione. Sos cinghiali da Bertoni
Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO
Rifiuti abbandonati in strada: smascherati tre ecofurbetti in poche ore. Beccati grazie a una ricetta medica e documenti commerciali
È stato sorpreso in flagranza mentre gettava un sacco di rifiuti solidi urbani in un’area di sosta lungo la Strada Provinciale 10. Protagonista del gesto incivile un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ora denunciato in stato di libertà dai Carabinieri d Vai su Facebook
Messina, cantiere Paradiso: indagine dei vigili urbani sui rifiuti in strada - Togliersi di dosso e dalle narici quell'odore nauseabondo che arriva dall'interno del ... rtp.gazzettadelsud.it scrive
Getta i rifiuti nella discarica abusiva in strada poi aggredisce i vigili: denunciato a Capodichino - Gli agenti della Polizia Locale si erano appostati per scovare i cittadini incivili che gettavano i rifiuti. Come scrive fanpage.it