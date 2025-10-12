Rifiuti e degrado nella zona turistica si intervenga subito

A pochi passi dal mare e dalla Domiziana, una delle arterie principali della città di Mondragone, l’area di via Cavalieri di Vittorio Veneto versa in condizioni di degrado assoluto. A denuncia la situazione è Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - degrado

Movida e degrado, risveglio coi rifiuti sul lungomare

Pontedera, viaggio negli edifici occupati: tra rifiuti, reti divelte e degrado

Castiglioncello | Villa Godilonda, ancora rifiuti, bivacchi e fuochi intorno al 'rudere': "Nessuno pulisce, il degrado regna". FOTO

Degrado e emergenza a Bagnoli: la spiaggia libera ostaggio di rifiuti e accampamenti. Borrelli: “Necessario l'intervento immediato per la bonifica e l'assistenza sociale.” Il litorale italiano, bene comune di inestimabile valore ambientale e turistico, è troppo spes - facebook.com Vai su Facebook

La passeggiata trascurata: danni, frane e rifiuti sparsi - Segnalazioni al Comune e all’Associazione turistica: «Intervenire per mettere la zona in sicurezza e fermare le feste notturne a base di alcolici» ... Da altoadige.it

Problemi all’ex colonia Motta: "Zona lasciata nel degrado" - L’estate si chiude tra le polemiche sullo stato della spiaggia libera antistante la ex colonia Motta, una tra le poche rimaste sul litorale massese. Riporta lanazione.it