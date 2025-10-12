Rientrate da Madrid a Verbania le due allegorie di Paolo Veronese

Dopo il prestito (dallo scorso maggio) al Museo del Prado di Madrid per la grande mostra monografica dedicata a Paolo Veronese, sono tornate nei giorni scorsi a Verbania "Allegoria con la sfera armillare" e "Allegoria della scultura", le due grandi tele del pittore cinquecentesco parte del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: rientrate - madrid

