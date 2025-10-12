Ricerca un case report di Neuromed apre a nuove prospettive per la sclerosi multipla

Un “case report” pubblicato su Frontiers in Neurology da ricercatori dell’ Irccs Neuromed di Pozzilli (IS) apre la strada a nuove prospettive di trattamento per i disturbi dolorosi e spastici che possono accompagnare la sclerosi multipla. Lo studio descrive il caso di una paziente nella quale una procedura di neuromodulazione periferica mediante radiofrequenza pulsata ha portato a una riduzione significativa del dolore e degli spasmi. “Il nostro obiettivo – dice Luigi Di Lorenzo, del Centro di Medicina del Dolore del Neuromed – è stato integrare le terapie farmacologiche con una modulazione selettiva dei segnali periferici del dolore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it