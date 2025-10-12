Ricattava la ex con foto intime | diciannovenne nei guai

Un 19enne bresciano è finito nei guai per revenge porn. È accaduto nei giorni scorsi quando gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza Carmine congiuntamente alla Volante della questura di Brescia hanno denunciato il 19 enne bresciano per il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata. A chiedere aiuto al 112 e poi alla polizia è stata la ex fidanzata del ragazzo, che ha spiegato che lui, a sua insaputa, le ha scattato delle foto pubblicate sul web. Lo stesso giovane successivamente ha fissato un incontro a cui la stessa avrebbe dovuto partecipare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

