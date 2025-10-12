Riapre Valico Rafah per transito civili

22.00 Sarà riaperto martedì al transito dei civili il valico di Rafah che collega la Striscia di Gaza all'Egitto. Lo riferiscono fonti palestinesi. Il posto di frontiera sarà operato, sul versante della Striscia, dall'Anp con una missione dell'Unione europea. Le parti si stanno coordinando per far transitare feriti e malati dalla Striscia e consentire il rientro dei profughi palestinesi che hanno trovato rifugio in questi mesi in Egitto. Israele dovrà approvare chi entra e chi esce. Così fonti della sicurezza israeliana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it