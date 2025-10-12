Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano | Luogo simbolo restituito alla città

È tornata a nuova vita la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Conversano, simbolo della città medievale e testimone della sua storia. Dopo un lungo lavoro di recupero e valorizzazione, la struttura è stata ufficialmente riaperta al pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

