Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano | Luogo simbolo restituito alla città
È tornata a nuova vita la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Conversano, simbolo della città medievale e testimone della sua storia. Dopo un lungo lavoro di recupero e valorizzazione, la struttura è stata ufficialmente riaperta al pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: riapre - torre
Torna Isengard! Da mercoledì 24 settembre riapre lo spazio aggregativo del Progetto Giovani Torre de Roveri per tutti i bambini dalla 3ª alla 5ª elementare. Giochi, laboratori e attività per crescere e divertirsi insieme! Quest'anno ci aspettano tante novità, vie Vai su Facebook
Conversano (BA), riapre la Torre cilindrica di corso Dante con l’arte di Donzelli, Damiani e Pace - Il sindaco Lovascio: «Un nuovo inizio nel segno della cultura». Scrive trmtv.it
Conversano: riapre la storica Torre cilindrica di Corso Dante Alighieri - Via con la mostra “Piccolo formato” di Bruno Donzelli, Michele Damiani e Donato Pace CONVERSANO - Secondo giornaledipuglia.com