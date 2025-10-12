Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano | Luogo simbolo restituito alla città

Baritoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornata a nuova vita la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Conversano, simbolo della città medievale e testimone della sua storia. Dopo un lungo lavoro di recupero e valorizzazione, la struttura è stata ufficialmente riaperta al pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riapre - torre

Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano: "Luogo simbolo restituito alla città"

riapre torre cilindrica corsoConversano - Riapre la Torre cilindrica di corso Dante: la rinascita di un simbolo cittadino - Riapre la Torre cilindrica di corso Dante a Conversano, simbolo della città medievale: arte, cultura e memoria in un nuovo spazio per la comunità. Lo riporta informatissimo.net

riapre torre cilindrica corsoConversano, riapre la storica Torre cilindrica di Corso Dante Alighieri - A Conversano, è stata riaperta ufficialmente la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, restituito alla comunità grazie a un percorso di valorizzazione ... Da ilikepuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Torre Cilindrica Corso