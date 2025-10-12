Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano | Luogo simbolo restituito alla città
È tornata a nuova vita la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Conversano, simbolo della città medievale e testimone della sua storia. Dopo un lungo lavoro di recupero e valorizzazione, la struttura è stata ufficialmente riaperta al pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: riapre - torre
Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano: "Luogo simbolo restituito alla città"
Conversano, riapre la storica Torre cilindrica di Corso Dante Alighieri https://ilikepuglia.it/12/10/2025/conversano-torre-cilindrica/… - X Vai su X
Torna Isengard! Da mercoledì 24 settembre riapre lo spazio aggregativo del Progetto Giovani Torre de Roveri per tutti i bambini dalla 3ª alla 5ª elementare. Giochi, laboratori e attività per crescere e divertirsi insieme! Quest'anno ci aspettano tante novità, vie - facebook.com Vai su Facebook
Conversano - Riapre la Torre cilindrica di corso Dante: la rinascita di un simbolo cittadino - Riapre la Torre cilindrica di corso Dante a Conversano, simbolo della città medievale: arte, cultura e memoria in un nuovo spazio per la comunità. Lo riporta informatissimo.net
Conversano, riapre la storica Torre cilindrica di Corso Dante Alighieri - A Conversano, è stata riaperta ufficialmente la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, restituito alla comunità grazie a un percorso di valorizzazione ... Da ilikepuglia.it