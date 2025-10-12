Rian Johnson si prende una pausa da Knives Out | in arrivo una nuova sceneggiatura originale
Il regista si allontana momentaneamente dalle avventure di Benoit Blanc per dedicarsi ad un'altra inedita narrazione per il cinema. Rian Johnson ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal franchise Knives Out ma ammette di essere comunque pieno di energia all'idea di tornare in futuro a dirigere la saga Netflix. Nel frattempo, il regista si dedicherà ad una nuova sceneggiatura originale. Impegnato a Londra nella promozione del terzo capitolo di Knives Out, Wake Up Dead Man, Johnson si è soffermato sui suoi progetti per il futuro. Arrivederci, Knives Out Nell'intervista, Rian Johnson ha spiegato: "Sto scrivendo proprio ora, ma non si tratta di uno di questi film Knives Out. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
rian - johnson
