Rey Manaj segna un gol pesante e festeggia con il gesto dell'aquila | l'arbitro lo punisce
La partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Serbia e Albania è stata decisa da un gol di Rey Manaj, che dopo aver firmato lo 0-1 ha esultato, secondo l'arbitro, in modo provocatorio. Manaj è stato ammonito subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
