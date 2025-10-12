Rey Manaj segna un gol pesante e festeggia con il gesto dell'aquila | l'arbitro lo punisce

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Serbia e Albania è stata decisa da un gol di Rey Manaj, che dopo aver firmato lo 0-1 ha esultato, secondo l'arbitro, in modo provocatorio. Manaj è stato ammonito subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manaj - segna

rey manaj segna golRey Manaj segna un gol pesante e festeggia con il gesto dell’aquila: l’arbitro lo punisce - L'arbitro ammonisce Manaj: esultanza provocatoria Manaj segna nei minuti di recupero del ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rey Manaj Segna Gol